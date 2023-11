Aktion in Kamp-Lintfort Büsch bringt einen Adventskalender heraus

Die Handwerksbäckerei spendet den Kaufpreis in voller Höhe an einen oder mehrere Vereine. Die Kunden dürfen mit entscheiden, wer in den Genuss der Spende kommen soll. Wie man sich beteiligen kann.

15.11.2023 , 12:53 Uhr

Der Verkauf des Kalenders dient einem guten Zweck. Foto: Büsch

Mit dem diesjährigen Adventskalender der Handwerksbäckerei Büsch sollen Kunden gleichzeitig etwas Gutes tun und selbst beschenkt werden. Das teilt das Kamp-Lintforter Unternehmen mit. Einerseits werde der Kaufpreis des Kalenders von einem Euro in voller Höhe von Büsch an einen oder mehrere Vereine gespendet. Andererseits profitierten Kunden von den Rabatten, die sich hinter jedem Türchen verbergen würden. Wer einen Kalender kauft, habe ab dem 1. Dezember jeden Tag einen Preisvorteil bei ausgewählten Produkten. Das gehe von Brötchen über Teilchen bis hin zu Broten – hinter jedem Türchen verberge sich die Freude auf eine gebackene Überraschung. Die Einlösung endet nicht am 24. Dezember, wenn das letzte Türchen geöffnet wird. Es besteht die Möglichkeit, die Türchen bis zum 31. Dezember einzulösen. Auch haben Kunden die Wahl – sie können ein Türchen abreißen und täglich im Büsch-Fachgeschäft abgeben oder sie sammeln die Türchen und lösen sie gemeinsam ein. Jeder Kunde könne außerdem bis zum 17. Dezember im Internet unter www.baeckerei-buesch.de vorschlagen, welche in Not geratene Personen oder soziale Einrichtungen eine Spende aus dem Adventskalender-Verkauf erhalten sollen. Die von der Handwerksbäckerei ausgewählten Spendenempfänger werden vor dem Heiligen Abend informiert und können sich über dieses besondere Weihnachtsgeschenk freuen.

(aka )