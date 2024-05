Bäckerei Büsch in Kamp-Lintfort Auszeichnung für langjährige Produktqualität

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat ihren diesjährigen „Preis für langjährige Produktqualität“ vergeben – und die Handwerksbäckerei Büsch zählt zu den ausgezeichneten Betrieben. „Wir sind stolz auf den 13. Preis in Folge“, sagt Norbert Büsch, Geschäftsführer, Bäckermeister und Brot-Sommelier. „Solch eine Auszeichnung bedeutet eine Bestätigung unserer Arbeit. Wir verwenden hochwertige Zutaten und haben uns selbst hohe Standards in Bezug auf Hygiene und Qualitätsmanagement gesetzt. Unser gesamtes Team geht Tag für Tag mit viel Herzblut an die Arbeit, um unseren Kunden tolle Produkte zu bieten. Es ist schön zu sehen, dass dieses Engagement ankommt und auch von unabhängigen Stellen gewürdigt wird.“ Der „Preis für langjährige Produktqualität“ wird nur vergeben, wenn die Lebensmittel regelmäßig und erfolgreich von der DLG getestet wurden. Die Kontrollen sind für die Unternehmen freiwillig. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen sie fünf Jahre in Folge an den produktspezifischen Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen und pro Jahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Erst ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet.