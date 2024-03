Awo-Projekt für Kinder aus der Ukraine Kinder gestalten einen Kulturabend in Kamp-Lintfort

Szenisches Theater unter der Leitung von Artem Kobzan wechselte sich an dem Abend mit Improvisationstheater unter der Leitung von Diana Cebotareva, Chor-Gesang mit instrumentalen Liedern (Saxophon und Gitarre) ab. Ein kultureller Mix, bei dem die jungen Schauspieler zeigen konnten, was sie alles drauf haben. Jede Gruppe besitzt eine professionelle Leitung, die beim Erlernen der Inhalte hilft. „Den Kids und Teenagern macht es viel Spaß“, wie Svitlana Myronova und Evi Mahnke betonen. „Für sie ist die Teilnahme am Projekt „DUICHWIR” eine besondere außerschulische Freizeitaktivität. Sie alle seien nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und hätten vieles zu verarbeiten.