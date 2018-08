Awo-Kita in Kamp-Lintfort setzt auf die Sprachförderung

Kitas in Kamp-Lintfort

Das Awo-Familienzentrum im Alten Rathaus setzt auf Sprachförderung. Es gibt aber auch viel zu entdecken und zu beobachten - zum Beispiel Stabheuschrecken in einem Terrarium. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Im Awo-Familienzentrum „Altes Rathaus“ wird die Sprachförderung der Mädchen und Jungen groß geschrieben.

Das Besondere an dieser Kita ist ihre „richtig schöne kulturelle Mischung“, wie es die dort seit 2012 zuständige Einrichtungsleiterin Brigitte Hirtz beschreibt. „Wir haben hier Kinder aus bis zu 17 verschiedenen Nationen“, erklärt sie. „Das ist nicht immer ganz einfach, vor allem, was die Elternarbeit angeht. Für die Kinder ist das jedoch kaum ein Problem.“ Deren Schwierigkeit sei weniger kultureller, sondern eher sprachlicher Natur. Zumindest am Anfang. Entsprechend großen Wert misst man der Sprachförderung bei, und zwar nicht nur dem Erlernen der deutschen Sprache. Die wird tagsüber ständig vermittelt und heißt offiziell „alltagsintegrierte Sprachbildung“. Mindestens ebenso wichtig ist es jedoch, dass die Kinder auch ihre eigene Muttersprache gut beherrschen, denn inzwischen weiß man, dass der Erwerb einer zweiten Sprache eine gute Beherrschung der Muttersprache voraussetzt.