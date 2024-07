Awo in Kamp-Lintfort Kita bietet viel Platz zum Spielen und Toben

Unermüdlich habe das Kita-Team daran gearbeitet, die Folgen der Wasserschäden zu bewältigen und den Kindern trotz allem weiterhin eine sichere und liebevolle Umgebung zu bieten, heißt es weiter. Mit der Kita am Volkspark wurde die fünfte Awo-Kita in Kamp-Lintfort eröffnet. Insgesamt werden dort 93 Kinder betreut. Es handele sich um ein offenes Betreuungsangebot, das heißt, die Kinder aller Gruppen könnten auch in den anderen Gruppenräumen spielen und sich unter Aufsicht in der Kita frei bewegen. Betreut werden Kinder ab vier Monaten. „Die Gruppenräume sind modern und freundlich gestaltet, das Frühstück und Mittagessen können die Kleinen im großen Speisesaal in Buffetform einnehmen.“ Der Bau der Kita war auch ein Lückenschluss am Volkspark. Der Standort war über viele Jahre eine Brachfläche.