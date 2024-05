Soziales in Kamp-Lintfort Geflüchtete Kinder spielen im Schirrhof Theater

„Das Projekt startete im Januar und findet seitdem an jedem Montagnachmittag im Schirrhof statt“, so Wettels. „Die Kinder haben großen Spaß und können ohne Druck und Stress Theater spielen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Projekt wird auch gut angenommen.“ Die Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren kommen aus Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. Die meisten von ihnen leben jedoch in der Altsiedlung. „Durch den Krieg in der Ukraine haben viele der Kinder kein Spielen mehr ohne Angst und Sorgen erlebt”, weiß Wettels durch den Dialog mit ukrainischen Familien. Evi Mahnke, Koordinatorin im Moerser Awo-Beratungszentrum Ukraine, fügt hinzu: „Es ist ein großer Vorteil, dass das Theater in einem außerschulischen Rahmen stattfindet, ohne jeglichen Druck Leistung erbringen zu müssen. Wie wir in anderen Aktionen mit geflüchteten Kindern erlebt haben, stärken kulturelle Projekte das Selbstbewusstsein der jungen Menschen. Sie können eine heilende Wirkung auf die Kinder haben.“