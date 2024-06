Kriminalität in Kamp-Lintfort Autodiebe stehlen Mercedes AMG

Einen Mercedes AMG GLC 63 haben Diebe von der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses an der Niersenberger Straße in Kamp-Lintfort gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (17./.18. Juni), irgendwann im Zeitraum zwischen 19 und sieben Uhr. Das Kennzeichen des schwarzen Pkw lautet MO-LC12.