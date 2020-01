Ausstellung in der Stadthalle : Als Willy Brandt in Kamp-Lintfort war

Kamp-Lintfort Geschichte der Stadthalle auf zehn Tafeln: Kleine Ausstellung im Foyer der Halle lässt in die Vergangenheit blicken. Erinnert wird unter anderem an den Besuch des damaligen Bundeskanzlers im Jahr 1972.

Es war November 1972. Willy Brandt war 58 und stand vor seiner Wiederwahl zum Bundeskanzler. Das Foto zeigt ihn in der Kamp-Lintforter Stadthalle, wo er im Wahlkampf eine Rede hielt. Wie einer Pressemitteilung von damals zu entnehmen ist, sprach Brandt über seine damals umstrittene Ostpolitik und den anstehenden Grundlagenvertrag mit der DDR. Lang ist’s her – wie die Zeit vergeht!

Auf dem Foto reicht Bürgermeister Hermann Haugk dem nicht-alltäglichen Gast das Goldene Buch der Stadt, auf dass sich der große Sozialdemokrat darin eintrage. Vor Brandt auf dem Tisch: ein Aschenbecher, unvermeidliches Requisit jener Zeit. Brandt hat eine Zigarette in den Mundwinkel geklemmt; für das offizielle Foto wird er sie gleich in die Hand nehmen. So war das damals, als nach Lust und Laune gequalmt wurde, und sich niemand etwas dabei dachte.

Der Schnappschuss ist in einer kleinen Ausstellung im Foyer der Kamp-Lintforter Stadthalle zu sehen. Sie illustriert die Geschichte der 1967 eröffneten Halle, die im vergangenen Jahr einer umfangreichen Renovierung unterzogen wurde. Stadtarchivar Martin Klüners hat die Schau konzipiert. Zurückgegriffen hat er dabei auf Fotos, Zeitungsausschnitte und andere Dokumente des Archivs sowie auf Material von Vereinen und Institutionen. Das Layout übernahm die Firma Set Point Medien. Die insgesamt zehn Ausstellungstafeln sollen auf Dauer in der Stadthalle bleiben.

Der Rückblick setzt an bei der Eröffnung des Kamp-Lintforter Gymnasiums im April 1964. „Es war damals noch in der Marienschule“, sagte der Beigeordnete Christoph Müllmann am Dienstag bei einem Rundgang durch die Schau. Zu sehen ist zum Beispiel auch der preisgekrönte Entwurf des Architekten Friedrich-Wilhelm Müller für das neue Gymnasium samt Turnhalle und Schulaula. „Von Anfang an stand fest, dass sie auch eine Veranstaltungshalle sein sollte“, sagte Müllmann.