Werkschau in Kamp-Lintfort Kunstblicke treffen auf textile Collagen

In der winterlich-vorweihnachtlichen Werkschau von Anne Schary trifft die Leidenschaft auf Leidenschaft. Die Künstlerin und Goldschmiedin hat eine Kollegin zu sich in die Galerie an der Moerser Straße 373 in Kamp-Lintfort eingeladen, die für ihre Kunst brennt wie Anne Schary selbst: Anke Schmitz aus Rheurdt zeigt in den Galerieräumen ab Freitag, 8. Dezember, eine Auswahl ihrer zugleich eindrucksvollen wie ungewöhnlichen textilen Collagen, die ohne den Einsatz von Stift oder Pinsel entstehen.