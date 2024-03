Ausstellung in Kamp-Lintfort Über das Kochen und die Kunst

Manchmal findet man den Weg zur Kunst schlicht und einfach übers Kochen: Als Andreas Verfürth, Inhaber der Galerie Schürmann in Kamp-Lintfort, vor ein paar Monaten durch Aachen schlenderte, fiel ihm in einem Schaufenster ein Kochbuch auf. Erst danach stellte er fest, dass er vor der Galerie von Detlef Kellermann stand und sich darin vor allem Kunst befand. „Ich blieb fast zwei Stunden, um mir alles anzuschauen und mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen. Er hat viel über seine Arbeit und seine Projekte zu erzählen“, sagt Verfürth. Der Galerist lud Kellermann ein, in Kamp-Lintfort auszustellen. Ab Freitag zeigt der Aachener Künstler unter dem Titel „Feuer, Wasser, Luft“ einen Querschnitt seiner Arbeiten in der Galerie Schürmann. Die neue Ausstellung läuft sieben Wochen lang an der Moerser Straße 252.