Hochschule in Kamp-Lintfort Ein neuer Blick aufs Vatersein

Traditionelle Rollenbilder zu hinterfragen und Raum für neue, vielfältige Lebensentwürfe zu schaffen: Darum geht es in der Ausstellungsreihe „Väter am Niederrhein“ der Gleichstellung der Hochschule Rhein-Waal. „Die ausgestellten Väterporträts thematisieren private Sorgearbeit nicht nur, sondern machen diese an verschiedensten Orten sichtbar“, teilte die Hochschule mit. Auf sechs doppelseitigen Aufstellern werden Themen rund um Vatersein, Elternzeit und die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf von Vätern aufgegriffen und dargestellt. „Dabei geht es nicht nur um das Sichtbarmachen der Väter, sondern auch um die Anerkennung und Wertschätzung unbezahlter Sorgearbeit und um die Schaffung von Rahmenbedingungen, die ein engagiertes Vatersein in Familie, Beruf und Gesellschaft ermöglichen“, so die Hochschule. Die Ausstellungsreihe wird am Mittwoch, 10. April, 17 Uhr auf dem Campus Kamp-Lintfort (Gebäude 1, Erdgeschoss, Raum 0100 225 und Foyer) eröffnet. Danach werden die Väterporträts an verschiedenen Orten am Niederrhein zu sehen sein.