Ausbildung in Kamp-Lintfort So lief die Einführungswoche beim KRZN

Wer Interesse für die Informationstechnik, Stärken im logischen Denken, Spaß an Mathematik und Naturwissenschaften hat sowie soziale, kommunikative und organisatorische Kompetenzen mitbringt, kann sich direkt beim KRZN über ein duales Studium oder eine Ausbildung informieren. Einen guten Einstieg bilde auch ein Praktikum. „Dadurch bekommt man einen Einblick in den abwechslungsreichen Arbeitsalltag der Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker“, so das KRZN. „Einige der neuen Mitarbeitenden lernten so das KRZN kennen und entschieden sich anschließend für eine Ausbildung oder ein duales Studium.“