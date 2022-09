Ausbildungsmesse in Kamp-Lintfort : Warum für Schüler das Betriebsklima eine Rolle spielt

Zahlreiche Schüler und Studenten nahmen die Gelegenheit wahr, sich über Berufe zu informieren. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Ausbildungsmesse „connect me“ fand nach einem digitalen Jahr wieder in präsenter Form an. So kamen mehr als 900 Schüler leichter mit Unternehmen in Kontakt. Diese waren durch junge Auszubildende vertreten.

„Bei Enni geht es familiär zu“, berichtet Tabea Willems einem Schüler, der nach der Atmosphäre im Moerser Unternehmen fragte. „Es herrscht eine offene Kommunikation. Als Auszubildende werde ich so behandelt, als wäre ich schon Jahre dabei, obwohl es erst ein paar Wochen sind“, erzählte Tabea Willems. Die Alpenerin begann eine Ausbildung zur Industriekauffrau beim Moerser Energieunternehmen, nachdem sie an der Europaschule in Rheinberg ihr Abitur abgelegt hatte. „Ich hatte andere Angebote in der Hinterhand“, erzählte sie am Donnerstag auf der Ausbildungsmesse „connect me“. „Ich habe mich für Enni entschieden.“

Auf der inzwischen achten Ausgabe der Ausbildungsmesse „connect me“ stand die Unternehmensatmosphäre im Mittelpunkt der Gespräch. Sie scheint für Schüler eine immer größere Rolle zu spielen, wenn sie bei einem Unternehmen oder bei einer Institution eine Ausbildung starten. Das zeigten die Fragen, die die geschätzten 900 Schüler den Vertretern der Unternehmen stellten. Es waren vor allem Schüler der neunten und zehnten Klassen, zum Teil auch Schüler, die kurz vor dem Abitur stehen. Sie kamen aus den Städten Rheinberg und Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Moers, aus denen auch die 45 Unternehmen und Institution stammen, die sich auf der „connect me“ auf dem Campus der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort präsentierten, um Auszubildende aus diesen vier Städten zu gewinnen.

Info Das Netzwerk für Ausbildung Organisation Veranstaltet wird „connect me“ vom Netzwerk Ausbildung und Beschäftigung, dem mittelständische Unternehmen in den Städten Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort angehören. Federführend organisiert wird die Ausbildungsmesse von Beate Träm, Pressesprecherin der wir-4-Wirtschaftsförderung ist.

„In der Marschmann Gruppe wird viel Wert auf Ausbildung gelegt“, erzählt Valdet Alija am Stand des Moerser Malerunternehmens, das 140 Personen beschäftigt, in Privathäusern genauso aktiv ist wie in der Industrie, zum Beispiel in Kläranlagen.

„Allen wird eine Chance gegeben. Ich bin 24 Jahre alt und im dritten Lehrjahr. Die Auszubildenden haben in jedem Jahr ein gemeinsames Projekt. In diesem Jahr gestalten wir das Zimmer einer Moerser Künstlerfamilie. Viele Mitarbeiter bleiben 40 Jahre bei der Marschmann Gruppe, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Das spricht für das Betriebsklima, berichtete der Auszubildende.

Wie dort waren an vielen Ständen Auszubildende zu finden. So wurden Gespräche auf Augenhöhe geführt. „Dann ist die Schwelle nicht so hoch, jemanden anzusprechen“, sagte IHK-Ausbildungsberater Ralf Klein am Stand der Industrie- und Handelskammer Niederrhein.