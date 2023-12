KWA Asdonkshof in Kamp-Lintfort Wie Biomüll richtig entsorgt wird

In der neuen Bioabfallbehandlungsanlage mit Teilstromvergärung, die zu Beginn des kommenden Jahres nach und nach voll in Betrieb gehen soll, könne aus den in der Biotonne gesammelten Abfällen neben Kompost auch Strom erzeugt werden. Bei der Vergärung der Bioabfälle zersetzten Mikroorganismen die Biomasse und bildeten das brennbare Gas Methan, so die KWA. Da Essensreste aus der Küche viel Energie enthielten, seien diese für den Vergärungsprozess besonders wichtig und gerne in der Biotonne gesehen. Das Biogas werde dann in einem Blockheizkraftwerk für die CO 2 -neutrale Stromerzeugung genutzt. Auch die Gärreste würden wieder zur Erzeugung von Kompost eingesetzt.