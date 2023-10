Neue Anlage in Kamp-Lintfort geht in den Testbetrieb Asdonkshof produziert Biomethan

Landrat Ingo Brohl sah bei der Eröffnung an der Graftstraße in Kamp-Lintfort die Biogasanlage als einen Baustein im „Energiekluster“ Asdonkshof. Windräder in der Bauernschaft Kohlenhuck, die östlich des Asdonkshof liegt, Photovoltaikanalgen auf der Halde Pattberg, die sich südlich anschließe, und im Laufe des Jahrzehnts eine Anlage, um Klärschlamm zu verbrennen und aus der Asche Phosphor zurückzugewinnen, zählte er auf. Ferner sei es denkbar, am Standort Asdonkshof Wasserstoff zu produzieren. „Der Asdonkshof ist ein Standort mit Potential“, betonte der Landrat mit Blick in die Zukunft.