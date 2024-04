Abfallentsorgungszentrum in Kamp-Lintfort Asdonkshof ist auf Weg zum Energiezentrum

Es brodelt im Fermenter. Blasen steigen auf, wie in einem Moor, das dunkel ist, sich nicht zu verändern scheint, obwohl es sich ständig wandelt, wie das Leben. Dabei pulsiert das Leben der Bakterien im Fermenter bei 58 Grad, um gut 20 Grad wärmer zu sein als im menschlichen Körper mit 37 Grad. „Die Bakterien mögen es muckelig warm“, sagt Hans-Georg Kellermann und schmunzelt, während er durch eines der beiden Gucklöcher in den Fermenter schaut. „Wie die Menschen leben sie am liebsten bei konstanter Temperatur. Bei 58 Grad produzieren sie besonders viel Biomethan.“