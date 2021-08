Wir arbeiten für das AEZ Asdonkshof : Die Deponie ist wie ein dreidimensionales Schachbrett

Serie Kamp-Lintfort Günter Templin und Daniel Splinther sorgen mit ihren Kollegen dafür, dass alle nicht mehr verwertbaren Abfälle fachgerecht und sicher auf der Asdonkshof-Deponie abgelagert werden.

Der Schüttbetrieb läuft aktuell in zwei von insgesamt acht Bauabschnitten, im Bauabschnitt II allerdings nur im östlichen Teil. Günter Templin (52) ist bereits seit 1997, als das Abfallentsorgungszentrum in Betrieb ging, dort beschäftigt. Zuvor arbeitete er für die Ruhrkohle. Weil dort das Ende aber absehbar war, entschied er sich für eine Umschulung zum Entsorger. Daniel Splinther (42) ist Fachkraft für Kreislauf- und Abwasserwirtschaft. Seine Ausbildung absolvierte er auf einer Kläranlage in Wesel. „Ich wollte immer in einem Umweltberuf arbeiten. Ich habe Spaß daran, bin gerne draußen und packe an“, sagt er.