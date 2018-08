Arzt aus Kamp-Lintfort steht auf Focus-Liste

Kamp-Lintfort Der Chefarzt am St.-Bernhard-Hospital hat es erneut auf die Focus-Liste der Top-Ärzte Deutschlands geschafft.

In regelmäßigen Abständen bringt das Nachrichtenmagazin „Focus“ die Sonderpublikation „Deutschlands Top-Ärzte“ heraus. 3200 Experten für die unterschiedlichsten Krankheiten wurden in der aktuellen Juli/August-Ausgabe als „Top-Ärzte“ ermittelt. Und genauso regelmäßig ist Dr. Florian Danckwerth, Chefarzt der Klinik für Konservative Orthopädie und Manuelle Medizin des St.-Bernhard-Hospitals in Kamp-Lintfort, unter den besten deutschen Schmerz­medizinern vertreten. Im Magazin werden die Spezialisten für Rückenschmerzen nach den Kriterien „Von Kollegen empfohlen“, „Von Patienten empfohlen“, „Studien“, „manuelle und physikalische Therapie“ sowie „Wartezeit“ bewertet. Florian Danckwerth hat hier überall gut abgeschnitten. „Wir sind sehr stolz auf diese wiederholte Anerkennung von Dr. Danckwerth als einem deutschen „Top-Arzt“, freut sich Josef Lübbers, Kaufmännischer Direktor des Hospitals. „Um in die Focus-Liste aufgenommen zu werden, muss ein Arzt über Jahre konstant exzellente Arbeit leisten, sich sowohl unter Fach-Experten als auch bei niedergelassenen Kollegen einen sehr guten Ruf erworben und von Patienten empfohlen worden sein“ – so sagen es die Herausgeber des Nachrichtenmagazins.