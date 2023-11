Gesundheit in Kamp-Lintfort Kampagne soll ein Weckruf für alle Vorsorgemuffel sein

Vorsorge sei deshalb wichtig, auch mit Blick auf die Angehörigen, und rette Leben. Die 1. Damenmannschaft von TuS, die in der 2. Bundesliga spielt, will als Sympathieträger und über den Sport dieses Anliegen einer breiten Masse vorstellen. „Wir erreichen Mitglieder, Fans, Unterstützer und das gesamte Umfeld unseres Vereins, aber auch über die sozialen Medien“, bestätigt Ulrich Klein, erster Vorsitzender vom TuS. So waren beispielsweise die Handballerinnen beim Moerser Frühling am Infomobil der AOK, um bei der Kampagne zur Krebsvorsorge zu unterstützen. Wie nah das Thema Krebserkrankung sein kann, bestätigt Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Wir wissen von Betroffenen in der Liga, die wir meistens auch kennen. Deshalb liegt uns das Thema Vorsorge auch so bedingungslos am Herzen. Wir sprechen das Thema an.“ Neben der Bannerwerbung verteilen die jungen Handballerinnen Infomaterial, suchen den Kontakt zum Publikum.