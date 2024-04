An Schule in Kamp-Lintfort Streit unter Schülern – 15-Jähriger mit Messer verletzt

Am Mittwoch, 24. April, gegen 10 Uhr ist es auf dem Schulhof einer Schule an der Sudermannstraße in Kamp-Lintfort zu einem Streit zwischen zwei Schülern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, zog ein 15 Jahre alter Schüler im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung ein Messer und verletzte seinen ebenfalls 15 Jahre alten Kontrahenten an der Hand.