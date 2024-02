Rathaus-Sturm Kamp-Lintfort 2024 So schön war die Altweiber-Party im Rathaus

Die Möhnen sind im Kamp-Lintforter Rathaus jedoch willkommen. Petra Burdinski, Ramona Müller, Sylvia Seiler und Melanie Müller stehen seit dieser Session an der Spitze der Kamp-Lintforter Möhnen. Sie lösten Elli Schröder ab, die viele Jahre lang die Möhnen in Kamp-Lintfort angeführt hatte. Nach dem Rathaussturm war der Altweibertag in Kamp-Lintfort aber noch nicht zu Ende. Die Party vor dem Rathaus fiel wegen des Wetters zwar ins Wasser. Dafür ging es direkt ins Festzelt an der Friedrich-Heinrich-Allee/Bendsteg. Dort erwartete die Weiber noch bis tief in die Nacht ein Altweiberball, zu dem sich die Herren später gesellen durften.