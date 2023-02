Altweiber in Kamp-Lintfort Wo drei Mönche mit den Möhnen feiern

Nach dem Rathaussturm war der Altweibertag in Kamp-Lintfort noch nicht zu Ende. Im neuen Festzelt an der Friedrich-Heinrich-Allee erwartete die wilden Weiber noch bis tief in die Nacht ein Altweiberball, zu dem sich die Herren später gesellen durften. Am Freitag geht der jecke Partymarathon weiter: Dann startet dort ab 18.11 Uhr die Lintforter Mallorca-Party. Am Samstag heißt es „Runter vom Sofa – rein ins Kostüm“. Es geben sich die Stars des deutschen Schlagers die Klinke in die Hand. Rosenmontag findet um 16.11 Uhr im Zelt eine Afterzoch-Party statt. Am Veilchendienstag wird ab 15.11 Uhr zum Kehraus Musik gespielt.