Altstadtfest in Kamp-Lintfort Auf der Moerser Straße trifft Kunst auf Genuss

„Vielen ist die Vielzahl der Künstler in Kamp-Lintfort und am Niederrhein nicht bewusst“, erzählt Sturmeit. Mehrere diese Künstler, die unter anderem auch aus Kempen und Krefeld kommen, sind im Verein „KulturCamp“ organisiert, der seinen Sitz in der Hochschulstadt hat. Sieben davon präsentieren sich bei „Kunst und Genuss“.