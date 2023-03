Kolonie in Kamp-Lintfort Wie sich das Haus des Bergmanns sich verändert

„Als museale Einheit ist sie aus der Zeit gekommen“, sagt Kulturbeauftragte Susanne Rous. Pläne für die Umgestaltung liegen vor. Die Fördermittel in Höhe von 160.000 Euro stehen parat. Noch in diesem Jahr soll die Umgestaltung beginnen, so die Planung. Über mediale Einheiten wie Hörstationen und Monitore soll in dieser Wohnung die Siedlungsgeschichte der Altsiedlung zu erleben sein, in der die nachbarschaftliche Gemeinschaft und der Alltag in der Kolonie eine bedeutende Rolle spielen. „Wir zeigen bisher sehr wenig aus dem Alltag, beispielsweise der Pflege von Textilien, dem Leben der Kinder oder der Gemeinschaft. Das Zusammenleben, in dem so viel passierte, ist zu wenig abgebildet. Jetzt soll es soziologisch aufgearbeitet werden, damit Wissen und Ereignisse aus dieser Zeit nicht verloren gehen“, sagt Susanne Rous.