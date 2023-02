Altsiedlung in Kamp-Lintfort Kolonie-Charakter ist wieder Streitthema

Der erfolgreiche Erhalt des Koloniecharakters sei dabei maßgeblich auf die in den 1980er Jahren eingeführte Gestaltungssatzung in der Altsiedlung zurückzuführen, so die SPD. Die Satzung betrachte jedoch nicht nur den Erhalt des historischen Koloniecharakters. Sie solle auch den Eigentümern die in diesem Rahmen größtmögliche Freiheit bei der Gestaltung ihres Zuhauses geben. „Diese Lösung wurde seinerzeit bewusst getroffen, um die Anwohner vor einer weitaus stringenteren Lösung durch den Denkmalschutz zu bewahren“, betonen die Sozialdemokraten weiter. Dieser Geist werde bis heute fortgeführt und habe in den vergangenen Jahren immer wieder zu Anpassungen der Satzung geführt, um aktuellen Entwicklungen und Anforderungen an eine lebenswertes Zuhause Rechnung zu tragen, heißt es weiter. Als Beispiel führt die SPD-Fraktion die Möglichkeit zur Installation von modernen Photovoltaik-Anlagen an. „Die Gestaltungssatzung hat somit also nicht nur einen schützenden Charakter für den Erhalt des historischen Bildes, sondern auch für die Gestaltungsfreiheit der Anwohner“, teilt die SPD in ihrer Pressemitteilung mit und schränkt gleichzeitig ein: „Gleichwohl ist anzumerken, dass diverse Anpassungen und Änderungen der Satzung in der Vergangenheit auch zu Unsicherheiten bei den Eigentümern geführt haben.“ Die SPD weiß, dass die Anwohner sich fragen, welche baulichen Veränderungen durchgeführt werden dürfen. Geklärt werden müsse aber auch die Frage, warum in der Vergangenheit bestimmte bauliche Veränderungen an einigen Objekten genehmigt worden seien, andere jedoch nicht. Die Informationsveranstaltung soll darüber Klarheit schaffen, hofft die SPD.