Altsiedlung in Kamp-Lintfort Verhandlung wird ohne Termin vertagt

Entscheidung vertagt: Am Donnerstag wurde vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf die Klage von Manfred Hanings und Rena Knapp verhandelt. Wie berichtet, haben die Besitzer eines Zechenhauses in der Kamp-Lintforter Altsiedlung gegen eine Ordnungsverfügung der Stadt geklagt. Sie sollen ein Dachfenster wegen eines Verstoßes gegen die Gestaltungssatzung für die Altsiedlung zurückbauen. „Die Sache wurde zur weiteren Sachverhaltsaufklärung ohne Termin vertagt“, teilte Manfred Hanings nach der Sitzung mit und zeigte sich dennoch positiv gestimmt. Der Richter habe in der Sitzung zwar erläutert, dass der Paragraf 10 der Gestaltungssatzung auch dann gelte, wenn bei der Baugenehmigung der grüne Genehmigungsstempel neben einem eingezeichneten, bemaßten Dachfenster angebracht wurde. Manfred Hanings sieht dennoch eine Chance. „Unser Anwalt hat zehn Bilddokumente vorgelegt, die einige Dächer der Altsiedlung mit Photovoltaik zeigten“, berichtete der Kamp-Lintforter aus der Verhandlung in Düsseldorf. Es stehe nun die Frage im Raum, sagte er, ob diese nicht einen erheblicheren Eingriff in die Dachlandschaft in der Kolonie darstellten und der Paragraf 10 noch wirksam sei. „Die Stadt soll jetzt eine Bestandsaufnahme der PV-Anlagen erstellen und bestehende PV-Anlagen auf Vereinbarkeit mit der Gestaltungssatzung prüfen“, berichtete Hanings.