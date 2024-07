Altsiedlung in Kamp-Lintfort Stadt hält an der Regelung für Dachfenster fest

Die Gestaltungssatzung der Stadt Kamp-Lintfort beschäftigt am Donnerstag, 11. Juli, das Verwaltungsgericht in Düsseldorf. Die Besitzer eines Zechenhauses in der Altsiedlung klagen gegen eine Ordnungsverfügung der Stadt. Sie sollen ein Dachfenster wegen eines Verstoßes gegen die Gestaltungssatzung zurückzubauen (RP berichtete). Wie Bürgermeister Christoph Landscheidt am Montag auf Anfrage berichtete, liege in der Stadtverwaltung aktuell nur ein offenes Klageverfahren bezüglich der Dachflächenfenster in der Altsiedlung vor. „Alle weiteren aufgenommenen Verstöße hinsichtlich der Dachflächenfenster fielen nach der Prüfung entweder unter den Bestandsschutz, waren genehmigungsfähig oder sind zwischenzeitlich zurückgebaut worden“, so der Bürgermeister. Bei der Überarbeitung der Gestaltungssatzung für die Altsiedlung habe man intensiv über mögliche Erleichterung in Bezug auf die Dachflächenfenster diskutiert. Landscheidt: „Im Ergebnis ist der Facharbeitskreis nach sorgfältiger Abwägung aller Argumente zu der Entscheidung gekommen, dem Stadtrat vorzuschlagen, an der Festsetzung in der bisherigen Form festzuhalten.“