Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort Ist die Gestaltungssatzung noch zeitgemäß?

„Wir möchten das Thema politisch aufgreifen und diskutieren, vor allem, weil einige inhaltliche Bestimmungen der damals beschlossenen Satzung nicht mehr in die heutige Lebenswirklichkeit passen. Hinzu kommt, dass die Satzung in einigen Bereichen bei aktuellen und möglichen künftigen Eigentümern und Kaufinteressenten auf großes Unverständnis stößt“, teilt die CDU in einer Pressemitteilung mit. Ziel der CDU sei es, Modifizierungen oder Anpassungen insbesondere in gestalterischen Fragen in der Satzung vorzunehmen. „Bis zum Abschluss der Diskussion regen wir zudem an, die möglichen eingeleiteten Verfahren zunächst temporär ruhen zu lassen“, so die Christdemokraten. Die CDU habe bereits im vergangenen November im Ausschuss für Stadtentwicklung gefragt, ob verstärkte Kontrollen in der Altsiedlung Kamp-Lintfort auf Grundlage der Gestaltungssatzung „Altsiedlung“ erfolgen würden. Verwaltung und Bürgermeister hätten erklärt, dass eine Überprüfung stattfinde, jedoch zurzeit keine konkrete Änderungs- oder Beseitigungsanweisung der Stadt vorlägen. „Dennoch erreichen die CDU-Fraktion seit einigen Wochen und Monaten immer wieder Beschwerden von Anwohnern aus der Altsiedlung, mit dem Hinweis, dass verschiedenste Dinge an den Häusern bemängelt wurden, da diese nicht den Bestimmungen der im Jahr 2002 (mit 1. und 2. Änderung vom 5.4.2004 und 26.4.2006, sowie der 3. Änderung „Solaranlagen“) in Kraft gesetzten Gestaltungssatzung entsprächen“, teilt die CDU mit. „Bei genauer Betrachtung der gesamten gestalterischen Fragen der Altsiedlung in der heutigen Zeit kann man jedoch durchaus zu der Auffassung gelangen, dass einige inhaltliche Bestimmungen der damals beschlossenen Satzung nicht mehr der heutigen Lebenswirklichkeit entsprechen“, führt Franz-Josef Hüls, Sprecher der CDU-Fraktion im Stadtentwicklungsausschuss aus.