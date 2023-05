Gestaltungssatzung in Kamp-Lintfort Anwohner in der Altsiedlung fühlen sich diskriminiert

Die letzte Informationsveranstaltung der Stadt, die so gut besucht war, war eine zur Landesgartenschau von vier Jahren. 300 Kamp-Lintforter sind am Dienstagabend in die Stadthalle gekommen, weil ihnen das Thema der Veranstaltung, die Gestaltungssatzung für die Altsiedlung, auf den Nägeln brennt. Das Bauordnungsamt kontrolliert stärker als in früheren Jahren, ob zum Beispiel Dachflächenfenster, Pflasterung oder Einfriedungen der Gestaltungssatzung entsprechen. Hintergrund: Die Stadt wurde vom Verwaltungsgericht Düsseldorf zu mehr Kontrolle angewiesen.