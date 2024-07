Altsiedlung in Kamp-Lintfort „Hier wohnen doch keine Millionäre!“

Wie berichtet, hatte der Kamp-Lintforter gegen eine Ordnungsverfügung der Stadt Kamp-Lintfort vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf geklagt. Unter Androhung eines Zwangsgeldes war auch er von der Stadt aufgefordert worden, ein Dachflächenfenster im Spitzboden seines Zechenhauses wegen eines Verstoßes gegen die Gestaltungssatzung für die Altsiedlung zurückzubauen. Die Klage wurde in einer ersten Sitzung vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf verhandelt, allerdings dann zur weiteren Sachverhaltsaufklärung vertagt – unter anderem weil die Frage im Raum stand, so berichtete Manfred Hanings, ob die auf vielen Dächern der Altsiedlung angebrachten Photovoltaikanlagen nicht einen erheblicheren Eingriff in die Dachlandschaft in der Kolonie darstellten und der Paragraf 10 noch wirksam sei.