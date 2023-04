Erhalt der Kolonie in Kamp-Lintfort Stadt informiert über die Gestaltungssatzung

„Als Ursprung der Lintforter Stadtentwicklung hat die Altsiedlung für die Stadt große Bedeutung“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. „Der Erhalt ihres geschlossenen Siedlungsbildes ist der Stadt daher nach wie vor ein großes Anliegen“, ergänzt der Bürgermeister. Mit Hilfe von Regelungen zur Gestaltung der Fassaden, Ausbildung der Dächer oder Anlage von Freiflächen soll erreicht werden, dass beabsichtigte Veränderungen an den Gebäuden im Einklang mit dem architektonischen Gesamtbild der Siedlung erfolgen. Landscheidt hebt hervor: „Im Laufe der vergangenen Jahre wurde die Satzung jedoch auch immer wieder an zeitgemäße bauliche Entwicklungen und den Wohnwert angepasst, um den Interessen von Hauseigentümern entgegenzukommen. So werden beispielsweise Photovoltaikanlagen auch an vorderseitigen Dachflächen seit 2020 ermöglicht“, erklärt der Bürgermeister.