Vor dem Verwaltungsgericht Bürger klagt gegen Rückbauforderung der Stadt

Anwohner der Altsiedlung in Kamp-Lintfort sehen sich mit kostspieligen Rückbauaufforderungen von Dachfenstern durch die Stadt konfrontiert (RP berichtete). Vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf setzt sich nun ein Anwohner zur Wehr. Die Verhandlung findet am 11. Juli statt. Der Kläger wendet sich gegen eine Ordnungsverfügung der Stadt Kamp-Lintfort, durch die ihm aufgegeben wurde, ein Dachflächenfenster im Spitzboden seines in der Altsiedlung gelegenen Hauses wegen eines Verstoßes gegen die Gestaltungssatzung Altsiedlung zurückzubauen. Ziel der Gestaltungssatzung ist es laut Homepage der Stadt Kamp-Lintfort, die Altsiedlung als eine der größten Bergarbeitersiedlungen in ihrer charakteristischen städtebaulichen Gestalt zu erhalten. Die Stadt hatte erst im Mai einen ersten Entwurf einer Neufassung der Gestaltungssatzung für die Altsiedlung vorgelegt.