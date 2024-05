Aktion in der Altsiedlung Awo bringt die Nachbarschaft zusammen

Wenn das Wetter am Freitag vielleicht auch nicht ganz so erfreulich war, so taten die beteiligten Gruppen und Vereine dennoch ihr Bestes, um das Nachbarschaftsfest an der Boegenstraße zu einem gelungenen Ereignis zu machen. Mit beteiligt daran war auch der Kamp-Lintforter Verein „LesArt“. Er hatte neben einer Überraschungskiste mit geheimnisvoll verpackten Büchern sein beliebtes Lastenfahrrad namens „Book-Bike“ mitgebracht und bot außerdem auf Wunsch Vorleseaktionen für Kinder an. Darüber hinaus gab es bei dem Nachbarschaftsfest an diesem Freitag eine reichhaltige mit verschiedenen Kuchen und Torten bestückte Kaffeetafel und das leider wettermäßig nicht durchführbare Angebot, sich mit einem Federballspiel sportlich zu betätigen.