Kultur in Kamp-Lintfort Neue Spielorte und Klangfarben beim Kammermusikfest

Kamp-Lintfort · Das 20. Kammermusikfest Kloster Kamp findet vom 7. bis 14. Juli statt. Der Karten-Vorverkauf zu den sechs Konzerten in fünf Städten am Niederrhein hat begonnen. Was das Programm bietet.

04.06.2024 , 19:30 Uhr

Veranstalter und Unterstützer des Kammermusikfests: Volksbank-Chef Guido Lohmann, Jeannette Freifrau von der Leyen, Christoph Müllmann (Stadt Kamp-Lintfort), Frank Rattmann (Stadtwerke), Katharina Apel, Eva Welling und Alexander Hülshoff. Foto: Olaf reifegerste/Olaf Reifegerste

Von Olaf Reifegerste