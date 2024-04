Aktionstag in Kamp-Lintfort Sammler finden weniger Müll

Insgesamt 300 Personen beteiligten sich am Samstag am Müllsammeltag. Nachdem es acht Jahre lang keine Müllsammelaktion gegeben hatte, war es nun der dritte seit dem Neustart 2022. Unterwegs waren vor allem Vereine und Gruppen. So schaute das Deutsche Rote Kreuz rund um das DRK-Heim an der Eyller Straße nach dem Rechten, die Jugendfeuerwehr rund um den Pappelsee und der LaGa-Förderverein entlang des Wandelweges.