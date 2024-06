Aktionstag in Kamp-Lintfort Berufliche Perspektiven in der Chemie

Um Arbeit und Ausbildung in der Chemie geht es bei einem Aktionstag in der Stadthalle Kamp-Lintfort am 7. Juni. Schülerinnen und Schüler können sich zwischen 8.45 und 13 Uhr über die Angebote von Unternehmen und Hochschulen informieren. Die Unternehmerschaft Chemie Niederrhein und die Agentur für Arbeit Wesel laden dazu ein.