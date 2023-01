Ängste wegen Corona, Krieg und Klimawandel So machen Erwachsene Kindern in Kamp-Lintfort Mut

Über die Schul- und Sozialarbeit gelinge es, Vertrauen aufzubauen, erzählt die Jugendamtsleiterin. Eine besondere Rolle spiele an Schulen das OGS-Team, das ein besonderes Gespür habe und entsprechende Signale und Sorgen einzuordnen wisse. Leider läuft im Sommer „Aufholen nach Corona“ als Förderprogramm aus, so Kiriakidou. Über eine andere Schiene gibt es weitere Hilfen und Alltagstipps, die Petra Treeter von der Beratungsstelle „Kindernest“, einer Kooperation von Stadt und Grafschafter Diakonie für Eltern, erläutert. „Ganz, ganz wichtig ist das Zuhören und die Erfahrung für Kinder, sie werden in ihren Ängsten und Nöten ernstgenommen“, sagt Treeter. „Dabei erfahren sie, dass jemand ihnen Gehör und Zeit schenkt, um an einer Lösung zu arbeiten. Es geht darum, Angst zu externalisieren, sie nach außen zu verlagern“, so die Familientherapeutin und Kinderschutzfachkraft.