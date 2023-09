Adventsmarkt Kamp-Lintfort Bruderschaft sucht Weihnachtsbaum für den Abteiplatz

Die Sonne scheint endlich wieder, Temperaturen bis 32 Grad, die beste Zeit für Ausflüge oder ein leckeres Eis. In Kamp denkt man aber schon an die Adventszeit. Die St. Josef Schützenbruderschaft Kloster Kamp startet in diesen Tagen in die Planung des beliebten Adventsmarkts vor der traumhaften Kulisse des Klosters Kamps. Seit mehr als 20 Jahren richten die Schützen den Markt ehrenamtlich aus. Kitsch und Kommerz sind in der Budenstadt auf der Klosterwiese unerwünscht.