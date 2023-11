Advent 2023 in Kamp-Lintfort Atelier- und Kunstzauber im Schirrhof

Anne Schary will die Veranstaltung dagegen hauptsächlich dazu nutzen, ihre „alten“ Bilder auf eine besondere Weise an den Wänden ihres Ateliers zu präsentieren. Barbara Lübbehusen und Edelgard Wittkowski waren am Mittwoch leider nicht dabei, dürften die Besucher aber erfahrungsgemäß ebenfalls mit diversen gestalterischen Besonderheiten überraschen. Leider wird es im Gegensatz zum vergangenen Jahr, diesmal keine zusätzliche Ausstellung im Pferdestall des „Schirrhofes“, sondern „nur“ an Flurwänden zwischen den Atelier-Räumen geben. „Wir konnten bei der großen Besucherzahl 2022 einfach nicht an beiden Stellen gleichzeitig sein. Auf diese Weise können wir jetzt eher mit unseren Besuchern ins Gespräch kommen, und sie mit uns“, begründete Anne Schary diese Neuerung. Dafür bieten die fünf Künstlerinnen und Künstler in allen Ateliers gemütliche Sitzecken und auch wieder ein paar weihnachtliche Schleckereien an.