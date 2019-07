Kammermusikfest Kloster Kamp : Achtung Probe: Hier spielt die Musik

Kamp-Lintfort Am Sonntag startet das 16. Kammermusikfest Kloster Kamp (21. bis 28. Juli) in Kamp-Lintfort mit den offenen Proben. Zuhörer sind willkommen.

Musiker in einer hochkonzentrierten Proben-Atmosphäre zu erleben und mitzuerleben, wie sie sich Werke von Brahms und Beethoven bis Schumann und Britten in nur wenigen Tagen erarbeiten: Diese Chance bietet nur das Kammermusikfest Kloster Kamp. Auch in diesem Jahr werden 14 Musiker aus sechs Nationen, die allesamt weltweit in den großen Konzerthäusern tätig sind, wieder den Kamper Berg für eine Woche im Juli zum musikalischen Zentrum machen. Erstmals dabei ist die in Genf geborene Pianistin Michal Friedlander. Sie gab mit 15 Jahren ihr Debüt in der Carnegie Hall in New York. Die Probenorte sind in diesem Jahr der Rokokosaal des Klosters Kamp, die Janusz-Korczak-Schule an der Friedrich-Heinrich-Allee und das Audimax der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Der Grafschafter veröffentlicht am heutigen Mittwoch den Probenplan zum Festival.