Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort : Kreative Ideen für mehr Barrierefreiheit

Der stark sehbehinderte Student Philipp Gröll (rechts) im Gespräch mit (von links) Lars Thalmann, Anastasia Gilz und Frank Zimmer. RP-Foto: Christoph Reichwein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

KAMP-LINTFORT 30 Studenten arbeiteten an der Hochschule Rhein-Waal daran, Schwellen für Menschen mit Einschränkungen abzubauen. Die tauchen in Gebäuden genauso auf wie in Computerprogrammen.

Philipp Gröll (21) ist fast vollständig blind. Am Wochenende unterstützte er ein Team, das eine Applikation entwickelte, mit der Menschen mit eingeschränkter Sehkraft sich leichter im öffentlichen Raum bewegen können, zum Beispiel zwischen Bäumen, Plätzen und Häusern. „Für mich ist das nicht leicht“, erzählte Gröll, der seit seiner Geburt nicht mehr als fünf Prozent Sehkraft besitzt und nur Umrisse erkennen kann. „Eine solche Applikation ist schon eine große Erleichterung.“ Gröll gehört zu den fünf Studenten, die 2017 die Idee hatten, einen Hackathon mit Namen Accessathon (siehe Info-Kasten) zu organisieren. Dabei entwickeln Studenten der Hochschule Rhein-Waal und andere Interessenten Lösungen, um das Leben von Menschen mit Einschränkungen zu erleichtern. Als Motto des diesjährigen Accessathons, zu dem die Hochschule Rhein-Waal von Freitag bis Samstag eingeladen hatte, wählten sie das Motto Barrierefreiheit.

„Der Begriff ist umfassender gemeint, als er meistens in Deutschland verwendet wird“, sagte Frank Zimmer, der den jährlichen Hackathon als Professor begleitet. „Es geht nicht nur um Schwellen in Gebäuden, die Menschen, die beim Gehen eingeschränkt sind, kaum überwinden können. Es geht auch um andere Schwellen, zum Beispiel im öffentlichen Raum oder in Computerprogrammen, die Menschen, die beim Sehen oder Hören eingeschränkt sind, kaum überwinden können.“

Info Lösungsorientierte IT-Werkstatt Der Name Accessathon setzt sich zusammen aus „accessibility“ und Hackathon. Accessability heißt so viel wie „Erreichbarkeit für alle“. Hackathon lässt sich als „lösungsorientierte Ideenwerkstatt rund um Informationstechnologie und Programmierung“ umschreiben.

Diese universelle Barrierefreiheit ist schon mitzudenken, wenn klassische Produkte oder digitale Anwendungen geplant werden, machte Philipp Gröll zu Beginn des Accessathons in einem Referat deutlich. „Zunächst sind Punkte und Situationen zu suchen, an den Exklusion stattfindet, zum Beispiel die Fußgängerampel, die nicht bei Grün summt“, sagte Gröll, der E-Government, also Verwaltungsinformatik, studiert. „Dann ist mit Menschen der verschiedenen Gruppen zu sprechen. Lösungen sind zu entwickeln, die Spaß machen, sie zu benutzen. Anschließend sind die Lösungen auf alle zu erweitern. Das ist Universal-Design, Design für alle.“

So entwickelten am Samstag 30 Studenten im kleinen Technikum der Hochschule, dem Fab-Lab, Lösungen, um Barrieren in der realen und digitalen Welt abzubauen. Sie präsentierten diese am Sonntag, wie immer auf Englisch, das die Teilnehmer sich erstmalig digital in ihre Muttersprache übersetzen lassen konnten.