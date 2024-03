Altreifen, Bauschutt und Schlachtabfälle Wilder Müll bleibt in Kamp-Lintfort ein Problem

Wilde Müllkippen bleiben in Kamp-Lintfort ein kostenträchtiges Problem. 36.500 Euro zahlte die Stadt 2023 für die Beseitigung von Abfall und Müll, den Unbekannte bei Nacht und Nebel in der Natur entsorgt hatten. Hier handelt es sich, so die Stadtverwaltung, ausschließlich um die Sammel- und Transportkosten. „Die tatsächlich eingesammelten Müllmengen können weiterhin nicht separat verwogen und somit nicht dargestellt werden, heißt es im Abfallbericht 2023, den die Verwaltung am Donnerstag im Ausschuss Abfall, Straßen und Kanäle (ASK) vorgelegt hatte.