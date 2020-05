Bergbau-Tradition : Ab Pfingsten darf der Lehrstollen wieder besichtigt werden

KAMP-LINTFORT Zusätzliche Attraktion für Landesgartebschau-Besucher. Bis zu 60 Personen in zwölf Gruppen pro Tag sind erlaubt. Ob auch unter der Woche Führungen stattfinden können, steht noch nicht fest.

Neben dem Bergbaumuseum in Bochum zählt der Lehrstollen in Kamp-Lintfort zu den wenigen Punkten in Deutschland, an denen Besucher in die Welt untertage eintauchen können, um zu sehen, wie in den 1980er und 1990er Jahren Steinkohle gefördert wurde. „Die Besucher sind immer fasziniert“, sagt Klaus Deuter vom Team Lehrstollen der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition. Seit Ende 2014 bringen er und die Mitglieder des Teams Interessierten die Welt der Bergleute näher. 18.000 Besucher begleiteten sie seitdem in die Welt untertage, die das Bergwerk „Friedrich Heinrich“ einst angelegt hatte, um seine Lehrlinge leichter ausbilden zu können. Nachdem die begleiteten Besichtigungen mit dem Kontaktverbot vom 23. März endeten, beginnen sie zu Pfingsten erneut, um Besucher der Landesgartenschau anzusprechen.