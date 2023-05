Erlebnis Mittelalter auf dem Abteiplatz Kamp-Lintfort feiert das Kloster-Jubiläum mit Aktionen und Weinmesse

Neben der historischen Darstellung der Mittelalter-Freunde hat die Stadt ein buntes Rahmenprogramm geplant, bei dem Klein und Groß auf ihre Kosten kommen sollen. Ermöglicht wird das mehrtägige Spektakel rund um Kloster Kamp durch die finanzielle Unterstützung von Sparkasse Duisburg sowie Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, die zusammen 20.000 Euro zur Verfügung stellten. „Das Kloster Kamp prägt bis heute die Kultur im Rheinland. Es ist ein Aushängeschild für die gesamte Region“, begründet Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg und Kuratoriumsmitglied der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, die Förderung. Für Kinder haben die Veranstalter mit ehrenamtlichen Helfern ein vielseitiges Programm im Paradiesgarten geplant. So baut der Lintforter Turnverein verschiedene Spielstationen auf. Dort können Mädchen und Jungen Murmelbahnen und Steckenpferde basteln. Vorbereitet wurden außerdem zahlreiche alte Spiele. Ein Glücksrad dreht sich ebenso. Die Kampfkünstler des Lintforter Turnvereins präsentieren ihren Schwertkampf. Der Jugendkulturverein Ka-Liber unterhält die jungen Besucher mit verschiedenen Bastelangeboten: Sie können zum Beispiel ein Würfelspiel samt Lederbeutel herstellen oder Holzstifte verzieren. Auch der Verein „Kulturcamp“ macht mit und bietet eine Station zum Filzen an. Das Grüne Klassenzimmer beteiligt sich am Mitmachprogramm im Paradiesgarten mit verschiedenen Workshops. Am Samstag, 20. Mai, werden Puppen und Murmeln aus Ton gebastelt, am Sonntag, 21. Mai, zeigen die Mitarbeiter den Kindern, wie man Schnüre aus Brennesseln herstellt. Neben den Kamp-Lintforter Vereinen präsentiert sich an dem Wochenende auch das Geldmuseum aus Xanten-Wardt. An dieser Stationen können Kinder selbst eine Kamp-Lintfort-Münze prägen und etwas über die Entstehung des Geldes erfahren. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp mit seinem Spendencafé. Serviert wird im Rokokosaal unter anderem ein Klostertopf. Auch die Bäckerei Büsch wird vor Ort sein und ihrer Braumeisterkruste im Holzofen backen.