900 Jahre Kloster Kamp Gedenkstein erinnert an die Gründung von Kloster Kamp

„Es ist ein Auftrag, ich möchte schon fast sagen ein Vermächtnis, meines Vaters Theo Ermen“, sagte Heinz Ermen vor 200 Gästen, die zur Segnung gekommen waren. „Der Gedenkstein sollte schon 1973 zum 850-jährigen Bestehen von Kloster Kamp aufgestellt werden. Doch damals kam die Liebe dazwischen, und ich habe eine Familie gegründet. Jetzt kann ich den Plan umsetzen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit“, betonte Heinz Ermen am Sonntag. Der einstige Landwirt, der die Bücher „Erinnerungen“ und „Noch mehr Erinnerungen“ veröffentlichte, sprach mit der Stadt, der das Grundstück westlich der Leucht gehört. Sie stimmte dem Vorhaben zu, welches das zweite dieser Art in Kamp-Lintfort ist. Auch am Franzosenwäldchen, das zwischen der Glückaufhalle im Schulzentrum und der Neuendickstraße am „roten Weg“ liegt, ist ein Gedenkstein aufgestellt. Dieser erinnert an eine Schlacht, die dort zwischen Preußen und Franzosen vor 250 Jahren geschlagen wurde.