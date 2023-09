Kunst in Kamp-Lintfort Der Segen von Kloster Kamp – künstlerisch umgesetzt

„Es ist die einzige Ausstellung, die überhaupt speziell für dieses Jubiläum gemacht worden ist. Dabei ist jeder von uns auf seine ganz eigene kreative Weise an die Sache heran gegangen“, erklärten die Künstler im Schirrhof. „Deswegen heißt unsere Ausstellung im Untertitel auch ‚Ein Anlass – Ein Thema – fünf Ansätze“‘. Die Bandbreite der gezeigten Arbeiten ist in der Tat groß, wobei alle fünf Ausstellerinnen und Aussteller jedoch ihre bisherige, ganz eigene künstlerische Handschrift beibehalten, zum Teil aber auch neue, ungewohnte Darstellungstechniken verwendet haben. So verarbeitete die studierte Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin Barbara Lübbehusen für ihre vier in der Ausstellung gezeigten Bilder eine erst neu entdeckte Malmasse aus Marmormehl und Sumpfkalk, die nach dem Trocknen zu diffusen, an ein trockenes Flussbett erinnernde Strukturen aufspringt. Mit ihren dabei gewählten Farben Violett und Rosa setzt sie sich bewusst mit der östlichen und westlichen Spiritualität auseinander.