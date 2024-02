Freiwillige und Sponsoren gesucht Unterstützer für die 72-Stunden-Aktion gesucht

(RP) Die größte Sozialaktion Deutschlands steht in den Startlöchern. Vom 18. bis zum 21. April werden viele Tausende junge Menschen in ganz Deutschland sich erneut für eine bessere Welt einsetzen, und die Kirchengemeinde St. Josef ist dabei. Die Organisatoren der 72-Stunden-Aktion 2024 in Kamp-Lintfort rufen lokale Unternehmen dazu auf, sich an diesem Gemeinschaftsprojekt zu beteiligen und ihre Unterstützung anzubieten.