Aktion „Uns schickt der Himmel“ in Kamp-Lintfort Kinder erschaffen Musikgarten für die Ernst-Reuter-Schule

Die Kinder legten einen Garten mit Färberpflanzen an, in dem unter anderem Zwiebeln und Kornelkirschen wachsen. Sie halfen mit, Bäume zu pflanzen, aus deren Holz Musikinstrumente gebaut werden können, zum Beispiel Buche oder Birke. Sie stellten in einem Bereich bunte Musikinstrumente auf. Sie fuhren 28 Tonnen Schotter aus Muschelkalk auf die Wege, die sie anlegten. Und sie halfen mit, damit am Sonntagmorgen der Rollrasen verlegt werden konnte, nachdem ein Baggerfahrer die Matschlandschaft in eine ebene Fläche verwandelt hatte.