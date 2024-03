72-Stunden-Aktion in Kamp-Lintfort Kinder und Jugendliche setzen soziales Projekt um

Die 72-Stunden-Aktion 2024 findet in ganz Deutschland statt und ist damit eine der größten Sozialaktionen des Landes. Organisator ist der Bundesverband der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Das Motto in diesem Jahr heißt dabei „Uns schickt der Himmel“. Weitere Informationen zur Aktion in Kamp-Lintfort gibt es am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr. Dann lädt die Kirchengemeinde zum Informationstreffen im Josef-Juergens-Haus, Königstraße 1, ein. Hier können die bereits angemeldeten Teilnehmenden oder Interessierten alle Fragen stellen. Bis dahin steht die Gemeinde unter 72stunden@stjosefkali.de für Fragen bereit. Auch Anmeldungen sind per E-Mail oder am 20. März vor Ort noch möglich. Mit dabei sein können alle Kinder und Jugendlichen ab neun Jahren.