Verwahrloste Tiere : 29 Hunde in Kamp-Lintfort gesund gepflegt

Glückliches Ende einer traurigen Geschichte: Nachdem im Juli in der Eifel 136 völlig verwahrloste Hunde beschlagnahmt worden waren, sind in Kamp-Lintfort 29 der Tiere aufgepäppelt worden. Nun suchen die Vierbeiner ein neues Zuhause.

Die ersten Hunde konnten bereits in ein neues Zuhause umziehen, so auch Lucy (foto: bund deutscher tierfreunde), die in Köln ein neues liebevolles Heim gefunden hat. Der Bund Deutscher Tierfreunde hatte in seiner Tierherberge in Kamp-Lintfort 29 der verwahrloste Tiere aufgenommen und zunächst gesund gepflegt und aufgepäppelt. Alle Hunde haben sich dank ärztlicher Versorgung und liebevoller Betreuung zu lebensfrohen Tieren entwickelt und werden jetzt vermittelt. Ihnen wurde viel Ruhe gegönnt, damit sie zu Kräften kommen konnten. Ende August konnte mit der Vermittlung der Hunde begonnen werden.